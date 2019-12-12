Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16 человек
Украинские спасатели достали из-под завалов на месте пожара в Одесском колледже еще несколько тел. До настоящего момента эти люди считались пропавшими без вести.
Больше в списке никто не значится, однако работы на месте трагедии продолжаются. Необходимо ликвидировать последствия ЧП. Об этом сообщили в Управлении Национальной полиции по Одесской области.
Число погибших в одесском колледже при пожаре возросло до 16.Украинские спасатели достали из-под завалов тела всех людей, считавшихся пропавшими без вести. Работы на месте трагедии продолжаются
"По состоянию на сейчас (6:45 12 декабря - прим. ред.) жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Проводятся мероприятия по опознанию погибших.
Напомним, что пожар вспыхнул в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса днем 4 декабря. В результате инцидента пострадали свыше 30 человек, в том числе сами спасатели. Следствие рассматривает две версии причин возгорания - поджог и неисправность электрооборудования.
Сайт kp.ru писал, что 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил приспустить флаги и ввести траур по погибшим.
В Одессе прошла акция памяти погибших в пожаре колледжа.Несколько сотен человек приняли участие в акции памяти погибших в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, при котором восемь человек погибли и 32 пострадали (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU