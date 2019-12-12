2019-12-12T10:57:26+03:00
Политика

Парламент Казахстана одобрил возврат арендованной Россией земли на Байконуре

Наша страна больше не сможет пользоваться четырьмя участками, но платить будет столько же
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса Байконур, заключенный с правительством России 10 декабря 1994 года.

Поправки подразумевают возвращение республике находящихся в пользовании у России земель общей площадью 11,6 тысяч гектаров. Сейчас на их территории расположен Байконур.

Соответствующий документ был подписан еще в ноябре 2017-го, а через два года его одобрил Мажилис республики. Теперь протокол должен подписать президент Казахстана.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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