2019-12-12T12:09:44+03:00
Происшествия

На крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар: есть пострадавшие

Тушение ведется в условиях повышенного уровня сложности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»Российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

На борту российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошел пожар. Судно загорелось во время проведения ремонтных работ в доке в Мурманске.

По предварительным данным, очаг находится в первом энергоотсеке. С верхней палубы идет густой черный дым. Площадь пожара составляет около 20 квадратных метров. Тушение ведется в условиях второго, повышенного уровня сложности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, есть по меньшей мере один пострадавший.

"Принимаются меры по недопущению распространения огня. Пожарные готовятся проводить пенную атаку", - сообщил собеседник агентства.

Причины пожара еще устанавливаются. Одной из версий является нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.

Сайт kp.ru писал, что в октябре прошлого года с "Адмиралом Кузнецовым" также произошло ЧП. Во время выхода корабля из дока на заводе в Росляково произошел перебой с электричеством - сооружение затонуло, а на судно упал кран.

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме объяснили позицию Киева по поводу визита крымских политиков в Сербию
Двух экс-депутатов Рады задержали за избиение члена партии "Слуга народа"
Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН
Видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" появилось в сети
Джабаров прокомментировал слова немецкого депутата о «капитуляции» Германии перед США
На Новодевичьем кладбище готовятся к похоронам Юрия Лужкова
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ
Правительство почти на треть урезало квоту на иностранных работников
Парламент Казахстана одобрил возврат арендованной Россией земли на Байконуре
МИД России вызвал посла Германии в ответ на высылку дипломатов
Овечкин применил силовой прием против судьи: арбитра госпитализировали
Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16 человек
В Домодедово найден труп бизнесмена с огнестрельным ранением головы
Россияне назвали идеальную продолжительность выходных в Новый год
Японская береговая охрана нашла российский катер опрокинутым в море
Штрафы для бизнеса могут вырасти в десятки раз
Бывший адвокат Трампа просит выпустить его из тюрьмы
«Матрица 4» выйдет в один день с «Джоном Уиком 4»