На крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар: есть пострадавшие
На борту российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошел пожар. Судно загорелось во время проведения ремонтных работ в доке в Мурманске.
По предварительным данным, очаг находится в первом энергоотсеке. С верхней палубы идет густой черный дым. Площадь пожара составляет около 20 квадратных метров. Тушение ведется в условиях второго, повышенного уровня сложности.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, есть по меньшей мере один пострадавший.
"Принимаются меры по недопущению распространения огня. Пожарные готовятся проводить пенную атаку", - сообщил собеседник агентства.
Причины пожара еще устанавливаются. Одной из версий является нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.
Сайт kp.ru писал, что в октябре прошлого года с "Адмиралом Кузнецовым" также произошло ЧП. Во время выхода корабля из дока на заводе в Росляково произошел перебой с электричеством - сооружение затонуло, а на судно упал кран.
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов».
ИСТОЧНИК KP.RU