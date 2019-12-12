На крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-12T12:09:44+03:00

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На борту российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошел пожар. Судно загорелось во время проведения ремонтных работ в доке в Мурманске.

По предварительным данным, очаг находится в первом энергоотсеке. С верхней палубы идет густой черный дым. Площадь пожара составляет около 20 квадратных метров. Тушение ведется в условиях второго, повышенного уровня сложности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, есть по меньшей мере один пострадавший.

"Принимаются меры по недопущению распространения огня. Пожарные готовятся проводить пенную атаку", - сообщил собеседник агентства.

Причины пожара еще устанавливаются. Одной из версий является нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.

Сайт kp.ru писал, что в октябре прошлого года с "Адмиралом Кузнецовым" также произошло ЧП. Во время выхода корабля из дока на заводе в Росляково произошел перебой с электричеством - сооружение затонуло, а на судно упал кран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749311" frameborder="0"></iframe> Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов».

ИСТОЧНИК KP.RU