Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-12T12:16:48+03:00

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Столичные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 20-летней студентки РУДН Анны Егоровой.

Сайт kp.ru писал, что тело девушки нашли 10 декабря на балконе ее квартиры на академика Виноградова. Труп был завернут в одеяло и несколько раз обмотан веревкой. Причем, когда бабушка и дедушка Ани сделали эту страшную находку, ее возлюбленный по имени Константин спокойно спал на диване.

Предполагается, что на тот момент девушка была мертва уже около трех дней. Чтобы родные студентки не волновались, ухажер отсылал сообщения с ее телефона. Пока пенсионеры вызывали скорую и полицию, молодой человек скрылся.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU