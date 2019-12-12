В Госдуме объяснили позицию Киева по поводу визита крымских политиков в Сербию
В Госдуме объяснили, как стоит относиться к протесту МИД Украины в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию. Депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик уверен, что подобные меры Киев принимает «для галочки».
- Визит крымских политиков в Сербию состоялся почти неделю назад, протестовать Киев начал только сейчас, - подчеркивает депутат.
Это дает основание полагать, что Киев не особо заботит данная тема.
- Но для галочки можно и протест написать, даже посла вызвать, — считает депутат.
По словам Белика, подобные реакции со стороны украинского внешнеполитического ведомства уже никого не удивляют, к ним «все привыкли и особо не реагируют».
- Не стоит забывать, что между Москвой и Белградом давно и прочно сложились тёплые взаимоотношения, — комментирует RT Белик.
ИСТОЧНИК KP.RU