2019-12-12T12:43:42+03:00
Политика

В Госдуме объяснили позицию Киева по поводу визита крымских политиков в Сербию

Депутат Дмитрий Белик уверен, что Украину не очень заботит данная тема, а протесты озвучиваются «для галочки»
Елена АКИМОВА
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В Госдуме объяснили протесты украинского МИД по поводу визитов крымской делегации в СербиюВ Госдуме объяснили протесты украинского МИД по поводу визитов крымской делегации в СербиюФото: REUTERS
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В Госдуме объяснили, как стоит относиться к протесту МИД Украины в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию. Депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик уверен, что подобные меры Киев принимает «для галочки».

- Визит крымских политиков в Сербию состоялся почти неделю назад, протестовать Киев начал только сейчас, - подчеркивает депутат.

Это дает основание полагать, что Киев не особо заботит данная тема.

- Но для галочки можно и протест написать, даже посла вызвать, — считает депутат.

По словам Белика, подобные реакции со стороны украинского внешнеполитического ведомства уже никого не удивляют, к ним «все привыкли и особо не реагируют».

- Не стоит забывать, что между Москвой и Белградом давно и прочно сложились тёплые взаимоотношения, — комментирует RT Белик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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