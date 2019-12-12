В Госдуме объяснили позицию Киева по поводу визита крымских политиков в Сербию

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-12T12:43:42+03:00

В Госдуме объяснили протесты украинского МИД по поводу визитов крымской делегации в Сербию Фото: REUTERS

Депутат Дмитрий Белик уверен, что Украину не очень заботит данная тема, а протесты озвучиваются «для галочки»

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В Госдуме объяснили, как стоит относиться к протесту МИД Украины в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию. Депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик уверен, что подобные меры Киев принимает «для галочки».

- Визит крымских политиков в Сербию состоялся почти неделю назад, протестовать Киев начал только сейчас, - подчеркивает депутат.

Это дает основание полагать, что Киев не особо заботит данная тема.

- Но для галочки можно и протест написать, даже посла вызвать, — считает депутат.

По словам Белика, подобные реакции со стороны украинского внешнеполитического ведомства уже никого не удивляют, к ним «все привыкли и особо не реагируют».

- Не стоит забывать, что между Москвой и Белградом давно и прочно сложились тёплые взаимоотношения, — комментирует RT Белик.

ИСТОЧНИК KP.RU