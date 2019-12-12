2019-12-12T12:47:25+03:00
Общество

Лужков умер из-за редкого осложнения после обследования сердца

Коронографию проводили в медицинском центре Мюнхена
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в результате редчайшего осложнения после процедуры обследования сердца. Такую информацию предоставил источник в окружении политика.

Сайт kp.ru писал, что Юрия Михайловича не стало 10 декабря в возрасте 83 лет. Человек, который более 18 лет руководил российской столицей, ушел из жизни в мюнхенской клинике, где ему и проводили операцию.

Умер Лужков - экс-мэр Москвы.Умер Юрий Лужков. Все помнят его как успешного мэра Москвы, улыбчивого «человека в кепке». Но мало кто знает, что свой путь он начинал с работы дворником…

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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