2019-12-12T13:22:06+03:00
Политика

Путин пришел попрощаться с Лужковым

Траурная церемония проходит в храме Христа Спасителя [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин сидит рядом с супругой Юрия ЛужковаВладимир Путин сидит рядом с супругой Юрия ЛужковаФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, которая проходит в храме Христа Спасителя. Судя по кадрам с места, глава государства сел рядом с супругой политика и его дочерью.

Сайт kp.ru писал, что отпевать Юрия Михайловича будет сам Патриарх Кирилл. После этого в четверг, 12 декабря, бывшего градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище. "КП" ведет прямую онлайн-трансляцию с церемонии.

Судя по кадрам, поступающим из Храма, попрощаться с Лужковым пришел действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Также в зале много известных артистов, политиков и общественных деятелей.

Напомним, что Юрий Михайлович скончался 11 декабря в одной из больниц Мюнхена. Причиной смерти стало редкое осложнение после процедуры обследования сердца.

Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с Юрием Лужковым.(c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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