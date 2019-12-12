Путин пришел попрощаться с Лужковым
Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, которая проходит в храме Христа Спасителя. Судя по кадрам с места, глава государства сел рядом с супругой политика и его дочерью.
Сайт kp.ru писал, что отпевать Юрия Михайловича будет сам Патриарх Кирилл. После этого в четверг, 12 декабря, бывшего градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище. "КП" ведет прямую онлайн-трансляцию с церемонии.
Судя по кадрам, поступающим из Храма, попрощаться с Лужковым пришел действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Также в зале много известных артистов, политиков и общественных деятелей.
Напомним, что Юрий Михайлович скончался 11 декабря в одной из больниц Мюнхена. Причиной смерти стало редкое осложнение после процедуры обследования сердца.
Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с Юрием Лужковым.(c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU
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