Путин пришел попрощаться с Лужковым

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-12T13:22:06+03:00

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Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, которая проходит в храме Христа Спасителя. Судя по кадрам с места, глава государства сел рядом с супругой политика и его дочерью.

Сайт kp.ru писал, что отпевать Юрия Михайловича будет сам Патриарх Кирилл. После этого в четверг, 12 декабря, бывшего градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище. "КП" ведет прямую онлайн-трансляцию с церемонии.

Судя по кадрам, поступающим из Храма, попрощаться с Лужковым пришел действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Также в зале много известных артистов, политиков и общественных деятелей.

Напомним, что Юрий Михайлович скончался 11 декабря в одной из больниц Мюнхена. Причиной смерти стало редкое осложнение после процедуры обследования сердца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749328" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с Юрием Лужковым.(c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU