2019-12-12T14:09:07+03:00
Политика

Песков прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» на российском ТВ

Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль не имеет к этому никакого отношения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа"Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа"Фото: кадр из фильма
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация главы государства не имеет никакого отношения к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл украинский лидер Владимир Зеленский.

Дело в том, что на российском ТВ показали лишь пару эпизодов телешоу. Как оказалось, это было сделано в качестве пиар-хода. Остальные серии можно посмотреть на платной платформе в интернете.

Представитель Кремля напомнил, что власти не имеют права вмешиваться в редакционную политику телевещательных корпораций. Поэтому с вопросом о том, почему из телевизионной версии якобы была вырезана шутка про президента России, стоит обратиться к руководству самого ТНТ.

"Что они собираются показывать, в каких форматах и так далее - к нам это не имеет никакого отношения", - сказал Песков журналистам.

Сайт kp.ru писал, что ранее пресс-секретаря главы государства спросили, смотрел ли сам Владимир Путин "Слугу народа". Представитель администрации на это ответил, что у президента нет времени на сериалы.

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

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