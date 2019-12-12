Песков прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» на российском ТВ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация главы государства не имеет никакого отношения к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл украинский лидер Владимир Зеленский.
Дело в том, что на российском ТВ показали лишь пару эпизодов телешоу. Как оказалось, это было сделано в качестве пиар-хода. Остальные серии можно посмотреть на платной платформе в интернете.
Представитель Кремля напомнил, что власти не имеют права вмешиваться в редакционную политику телевещательных корпораций. Поэтому с вопросом о том, почему из телевизионной версии якобы была вырезана шутка про президента России, стоит обратиться к руководству самого ТНТ.
"Что они собираются показывать, в каких форматах и так далее - к нам это не имеет никакого отношения", - сказал Песков журналистам.
Сайт kp.ru писал, что ранее пресс-секретаря главы государства спросили, смотрел ли сам Владимир Путин "Слугу народа". Представитель администрации на это ответил, что у президента нет времени на сериалы.
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ИСТОЧНИК KP.RU