2019-12-12T14:26:34+03:00
Политика

Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Документ будет иметь силу до 31 декабря 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рада продлила действие закона об особом статусе ДонбассаРада продлила действие закона об особом статусе ДонбассаФото: REUTERS
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Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса. Решение было принято в ходе заседания в четверг, 12 декабря.

В поддержку законопроекта проголосовали 320 парламентариев. Против высказались депутаты от фракции "Голоса", а "Батькивщина" воздержалась. Документ будет иметь силу до 31 декабря 2020 года, информирует "Громодске".

Сайт kp.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении продлить закон еще на год во время "нормандского саммита" в Париже. Тогда же он заявил, что готов предоставить Донбассу особый статус на постоянной основе.

Документ был внесен в Раду днем ранее членами правящей партии "Слуга народа". Депутаты внесли в него поправки, однако оказалось, что речь идет лишь о смене года с 2019 на 2020-й.

Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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