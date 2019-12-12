Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-12T14:26:34+03:00

Документ будет иметь силу до 31 декабря 2020 года

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Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса. Решение было принято в ходе заседания в четверг, 12 декабря.

В поддержку законопроекта проголосовали 320 парламентариев. Против высказались депутаты от фракции "Голоса", а "Батькивщина" воздержалась. Документ будет иметь силу до 31 декабря 2020 года, информирует "Громодске".

Сайт kp.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении продлить закон еще на год во время "нормандского саммита" в Париже. Тогда же он заявил, что готов предоставить Донбассу особый статус на постоянной основе.

Документ был внесен в Раду днем ранее членами правящей партии "Слуга народа". Депутаты внесли в него поправки, однако оказалось, что речь идет лишь о смене года с 2019 на 2020-й.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703836" frameborder="0"></iframe> Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН

ИСТОЧНИК KP.RU