Госдума обязала сообщать о причинах блокировки электронных кошельков

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-12T14:49:41+03:00

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Государственная дума в окончательной редакции приняла законопроект, обязывающий операторов уведомлять владельцев электронных счетов по факту их блокировки. Пользователь должен знать, что произошло и по какой причине.

Соответствующий документ внесла на рассмотрение группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Инициатива актуальна на фоне того, что россияне часто жалуются на проведение блокировок без предупреждения. Это доставляет людям неудобства, а иногда приводит к убыткам.

"Закон призван решить эту проблему. Он обяжет операторов по переводу денежных средств информировать клиента о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа", - сообщается на сайте Госдумы.

Уведомления будут приходить по смс, или же пользователю позвонят.

Сайт kp.ru писал, что ранее российские банки обязали блокировать платежи и переводы в случае подозрения на воровство.

ИСТОЧНИК KP.RU