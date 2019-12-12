2019-12-12T14:49:41+03:00
Общество

Госдума обязала сообщать о причинах блокировки электронных кошельков

Уведомление будет приходить пользователю на телефон
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Госдума обязала сообщать о причинах блокировки электронных кошельковГосдума обязала сообщать о причинах блокировки электронных кошельковФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Государственная дума в окончательной редакции приняла законопроект, обязывающий операторов уведомлять владельцев электронных счетов по факту их блокировки. Пользователь должен знать, что произошло и по какой причине.

Соответствующий документ внесла на рассмотрение группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Инициатива актуальна на фоне того, что россияне часто жалуются на проведение блокировок без предупреждения. Это доставляет людям неудобства, а иногда приводит к убыткам.

"Закон призван решить эту проблему. Он обяжет операторов по переводу денежных средств информировать клиента о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа", - сообщается на сайте Госдумы.

Уведомления будут приходить по смс, или же пользователю позвонят.

Сайт kp.ru писал, что ранее российские банки обязали блокировать платежи и переводы в случае подозрения на воровство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госдума одобрила закон об улучшении условий содержания под стражей женщин с детьми
Госдума обязала сообщать о причинах блокировки электронных кошельков
Госдума разрешила размещать курилки в транзитных зонах аэропортов
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Песков прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» на российском ТВ
В Кремле назвали высылку немецких дипломатов вынужденной мерой
Дневной сон оказался смертельно опасен
Путин пришел попрощаться с Лужковым
Уникальную станцию Рамзеса II нашли в Египте
Лужков умер из-за редкого осложнения после обследования сердца
В Госдуме объяснили позицию Киева по поводу визита крымских политиков в Сербию
Двух экс-депутатов Рады задержали за избиение члена партии "Слуга народа"
Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН
Видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" появилось в сети
Джабаров прокомментировал слова немецкого депутата о «капитуляции» Германии перед США
На Новодевичьем кладбище готовятся к похоронам Юрия Лужкова
На крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар: есть пострадавшие
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ
Правительство почти на треть урезало квоту на иностранных работников
Парламент Казахстана одобрил возврат арендованной Россией земли на Байконуре
МИД России вызвал посла Германии в ответ на высылку дипломатов
Овечкин применил силовой прием против судьи: арбитра госпитализировали
Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16 человек
В Домодедово найден труп бизнесмена с огнестрельным ранением головы
Россияне назвали идеальную продолжительность выходных в Новый год
Японская береговая охрана нашла российский катер опрокинутым в море
Штрафы для бизнеса могут вырасти в десятки раз
Бывший адвокат Трампа просит выпустить его из тюрьмы
«Матрица 4» выйдет в один день с «Джоном Уиком 4»