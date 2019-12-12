Каждая шестая российская семья стала хуже питаться

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-12T17:35:29+03:00

За последние пять сократилась доля домохозяйств, которым достаточно той еды, что они хотят есть

Изменить размер текста: A A

За последний год в каждой шестой семье Росси стали хуже питаться. Чаще всего с проблемой недоедания сталкиваются неполные и многодетные семьи, а также состоящие только из пенсионеров. К такому выводу пришли в Росстате после проведения исследования о рационе питания россиян за 2018 год.

Питание ухудшилось у 16,1% российских семей, однако большая часть опрошенных (71,3%) сообщили, что их питание за прошедший год никак не изменилось. Об улучшении рациона сообщили 12% домохозяйств.

Исследование показало, что за последние пять лет уменьшилось количество семей, которым достаточно той еды, что они хотят есть (с 52,3% в 2013 до 51,7% в 2018). Но за тот же период с 5,8% до 4,6% году сократилась доля тех, кто сообщает о том, что им недостаточно еды.

Росстат во второй раз провел выборочное исследования рациона питания населения России (впервые в 2013 году). Наблюдение охватывает 45 тысяч семей, в опросе приняли участие 96,4 тысячи респондентов.

Напомним, что по данным Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) в 2018 году 22% населения жили за чертой бедности и вынуждены были выбирать, купить ли им продукты или лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU