Путин рассказал о непрерывном процессе интерпретации Конституции

СЕГОДНЯ 17:57 2019-12-12T17:57:26+03:00

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Интерпретация Конституции является непрерывным процессом, и жизнь требует все нового осмысления главного закона страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда в день Конституции РФ.

«Казалось бы, за 26 лет с её небольшим по объему текстом (…) Однако интерпретация, толкование как отдельных его положений, так и документа в целом, - это процесс непрерывный, тем более, что сама жизнь, её развитие требует все нового и нового осмысления Конституции», - заявил российский лидер.

Путин отметил, что главный закон страны с каждым годом воспринимается все более цельным документом. По его словам, первые годы существования Конституция воспринималась уважительно, но сегодня основной закон стал «таким же веским и обязательным», как и его конкретные нормы. «И в этом, конечно, большая заслуга именно Конституционного суда», - добавил глава государства.

В четверг, 12 декабря, в России отмечают День Конституции. Главный закон страны был принят ровно 26 лет назад в 1993 года, в референдуме приняли участие около 60 миллионов россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU