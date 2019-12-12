Песков рассказал про отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области
В четверг, 12 декабря, президент России Владимир Путин принял прошение об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначил временно исполняющим обязанности главы региона заместителя главы МЧС РФ Игоря Кобзева. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Левченко сам подал прошение об отставке. «Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию», - сказал пресс-секретарь
Песков сообщил, что российский президент уже провел рабочую встречу с новым главой Иркутской области.
Ранее сайт kp.ru рассказал о том, каким запомнился экс-губернатор.
Напомним, что 12 декабря Путин также подписал прошение об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя, пост которого на время займет сенатора Ростислава Гольдштейна.
ИСТОЧНИК KP.RU