Песков рассказал про отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области

СЕГОДНЯ 18:50 2019-12-12T18:50:55+03:00

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В четверг, 12 декабря, президент России Владимир Путин принял прошение об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначил временно исполняющим обязанности главы региона заместителя главы МЧС РФ Игоря Кобзева. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Левченко сам подал прошение об отставке. «Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию», - сказал пресс-секретарь

Песков сообщил, что российский президент уже провел рабочую встречу с новым главой Иркутской области.

Ранее сайт kp.ru рассказал о том, каким запомнился экс-губернатор.

Напомним, что 12 декабря Путин также подписал прошение об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя, пост которого на время займет сенатора Ростислава Гольдштейна.

ИСТОЧНИК KP.RU