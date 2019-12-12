Forbes девятый год подряд назвал Меркель самой влиятельной женщиной мира
Канцлер Германии Ангела Меркель девятый год подряд становится самой влиятельной женщиной мира по версии журнала Forbes.
Глава немецкого правительства возглавила список Forbes в 2019 году за ее стойкость в борьбе против антииммигрантских настроений и политику «открытых дверей» для миллиона сирийских беженцев.
Второе место в списке 100 влиятельных женщин мира заняла Кристин Лагард, ставшая первой женщиной, которая возглавила Европейский Центральный банк (ЕЦБ) и с 1 ноября отвечает за европейскую денежно-кредитную политику.
Спикер Палаты представителей Соединённых Нэнси Пелоси заняла третье место. В этом году она стала основным инициатором процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Напомним, накануне американского журнала Time выбрал человека года, которым стала шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг
ИСТОЧНИК KP.RU