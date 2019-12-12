СЕГОДНЯ 19:24 2019-12-12T19:24:09+03:00

Forbes девятый год подряд назвал Меркель самой влиятельной женщиной мира Фото: REUTERS

Издание также отметило Кристин Лагард и Нэнси Пелоси

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Канцлер Германии Ангела Меркель девятый год подряд становится самой влиятельной женщиной мира по версии журнала Forbes.

Глава немецкого правительства возглавила список Forbes в 2019 году за ее стойкость в борьбе против антииммигрантских настроений и политику «открытых дверей» для миллиона сирийских беженцев.

Второе место в списке 100 влиятельных женщин мира заняла Кристин Лагард, ставшая первой женщиной, которая возглавила Европейский Центральный банк (ЕЦБ) и с 1 ноября отвечает за европейскую денежно-кредитную политику.

Спикер Палаты представителей Соединённых Нэнси Пелоси заняла третье место. В этом году она стала основным инициатором процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Напомним, накануне американского журнала Time выбрал человека года, которым стала шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг

ИСТОЧНИК KP.RU