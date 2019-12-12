На программу переселения соотечественников Россия потратит 8,4 млрд рублей
Россия выделит из бюджета 8,4 миллиарда рублей на выполнение государственной программы по добровольному переселению соотечественников, которая действует уже 12 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства и подписан премьер-министром России Дмитрием Медведев.
В соответствии с планом на 2020 - 2022 годы ежегодно правительство будет выделять по 2,8 миллиарда рублей. Планируется, что в рамках программы на Родину вернутся 197,5 тысяч россиян.
Напомним, госпрограмма была утверждена в 2006 году. Как писал сайт kp.ru, в рамках программы в Россию вернулись 826 тысяч человек. При этом с каждым годом количество переселенцев увеличивается. Так, в прошлом году их число составило 107,7 тысяч. Большинство соотечественников, которые воспользовался программой переселения, приехали из Казахстана - 35,3%, Украины - 19,2%, Таджикистана 11,8%.
ИСТОЧНИК KP.RU