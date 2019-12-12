На программу переселения соотечественников Россия потратит 8,4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 20:01 2019-12-12T20:01:15+03:00

Планируется, что в рамках госпрограммы на Родину вернутся более 197 тысячи россиян

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Россия выделит из бюджета 8,4 миллиарда рублей на выполнение государственной программы по добровольному переселению соотечественников, которая действует уже 12 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства и подписан премьер-министром России Дмитрием Медведев.

В соответствии с планом на 2020 - 2022 годы ежегодно правительство будет выделять по 2,8 миллиарда рублей. Планируется, что в рамках программы на Родину вернутся 197,5 тысяч россиян.

Напомним, госпрограмма была утверждена в 2006 году. Как писал сайт kp.ru, в рамках программы в Россию вернулись 826 тысяч человек. При этом с каждым годом количество переселенцев увеличивается. Так, в прошлом году их число составило 107,7 тысяч. Большинство соотечественников, которые воспользовался программой переселения, приехали из Казахстана - 35,3%, Украины - 19,2%, Таджикистана 11,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU