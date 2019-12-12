В Грузии возбудили уголовное дело из-за разлитого в парламенте едкого вещества

СЕГОДНЯ 20:18 2019-12-12T20:18:38+03:00

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В Грузии возбудили уголовное дело после того, как Ирма Надирашвили, депутат от оппозиционной партии «Европейская Грузия - движение за свободу» разлила в зале заседаний жидкое вещество неизвестного происхождения из-за чего работа парламентариев была прервана.

О специфическом запахе сообщила экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, после чего был объявлен перерыв, поскольку жидкость неизвестного происхождения могла нанести вред здоровью.

Спикер парламента Георгий Вольский в интервью IMEDI назвал произошедшее акцией-перфоманса оппозиции. «Сейчас они хотят сказать, что объявляется эвакуация парламента. Никакой эвакуации нет. <...> Мы сейчас проветрим здание и продолжим заседание», - заявил он.

«В связи с произошедшим в парламенте инцидентом начато расследование по 117-й статье Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - говорится в заявлении пресс-службы Министерства внутренних дел Грузии.

Напомним, что в середине ноября у здания грузинского парламента собралась оппозиция и сторонники идеи проведения внеочередных выборов в законодательный орган по пропорциональной системе. Они перекрыли все входы в здание и повесели цепи с замками на ворота.

ИСТОЧНИК KP.RU