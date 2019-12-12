Военный погиб при тушении пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

СЕГОДНЯ 21:41 2019-12-12T21:41:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе тушения пожара на борту российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» погиб военнослужащий контрактной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота России.

Как уточнили в Северном флоте, после начала пожара военный отправился к месту проведения сварочных работ на корабле для эвакуации рабочих, позже он был обнаружен поисковой группой в одном из помещений судна.

«Поиск военнослужащих аварийно-спасательными командами не прекращался с момента покидания всеми рабочими предприятия аварийного отсека и начала ликвидации очага задымления», - заявили в пресс-службе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар на крейсере произошел утром в четверг, 12 декабря, во время проведения на судне ремонтных работ в доке в Мурманске. Пламя вспыхнуло во время огневых работ в энергоблоке судна, по предварительным данным во время инцидента велись сварочные работы. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже их число увеличилась до трех.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749353" frameborder="0"></iframe> Два человека пострадали при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов".Как рассказали в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка", возгорание началось в 10:16 по московскому времени в первом энергоотсеке при проведении сварочных работ (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU