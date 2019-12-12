Военный погиб при тушении пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
В ходе тушения пожара на борту российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» погиб военнослужащий контрактной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота России.
Как уточнили в Северном флоте, после начала пожара военный отправился к месту проведения сварочных работ на корабле для эвакуации рабочих, позже он был обнаружен поисковой группой в одном из помещений судна.
«Поиск военнослужащих аварийно-спасательными командами не прекращался с момента покидания всеми рабочими предприятия аварийного отсека и начала ликвидации очага задымления», - заявили в пресс-службе.
Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар на крейсере произошел утром в четверг, 12 декабря, во время проведения на судне ремонтных работ в доке в Мурманске. Пламя вспыхнуло во время огневых работ в энергоблоке судна, по предварительным данным во время инцидента велись сварочные работы. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже их число увеличилась до трех.
Два человека пострадали при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов".Как рассказали в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка", возгорание началось в 10:16 по московскому времени в первом энергоотсеке при проведении сварочных работ (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU