Netflix представил новый, финальный трейлер «Ведьмака»

СЕГОДНЯ 22:48 2019-12-12T22:48:38+03:00

Посмотреть все 8 серий первого сезона сериала можно будет с 20 декабря

Изменить размер текста: A A

Стриминговая платформа Netflix представила новый, финальный трейлер «Ведьмака» - одного из самых ожидаемых сериалов в этом году.

«На континенте, который пронизан злом, пути охотника на монстров, колдуньи и сбежавшей принцессы сходятся», - говорится в описании трейлера долгожданной экранизации цикла романов польского писателя Анджея Сапковского.

В сериале ведьмак Геральт, охотник на монстров, который пытается выжить в мире, где люди опаснее чудовищ. Главные роли исполнили актеры Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан.

В июле были показаны первые кадры сериала. В том же месяце Netflix представил первый двухминутный тизер. В середине октября появился новый тизер, в котором всего за двадцать секунд создатели рассказали об основных героях и их магических способностях. В том же месяце был представлен еще один трейлер «Ведьмака».

Напомним, Netflix представит сразу все 8 серий первого сезона 20 декабря этого года.

Ведьмак (финальный трейлер).

ИСТОЧНИК KP.RU