Зеленский написал статью о «формуле будущего» Украины

СЕГОДНЯ 23:03 2019-12-12T23:05:32+03:00

Зеленский впервые написал статью в журнал за время своего президентства Фото: REUTERS

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Владимир Зеленский вывел «формулу будущего» Украины. Свой труд он опубликовал в колонке журнала «Новое время», это первая авторская колонка за все время, что он возглавляет страну. Успех Украины, по версии президента, зависит от выполнения пяти условий. Первое – мир. Он пишет, что хочет мира, но на своих условиях, имея ввиду возвращение своих людей и территорий.

Второе – «прозрачные правила игры для всех». Украинский президент ставит задачу избавиться от коррупции и приравнять всех, простой народ, чиновников и олигархов перед законом. Он планирует заняться созданием инфраструктуры другого уровня, причем в «формуле будущего» есть место модернизации как здравоохранения, так и дорог, коммунальной и других сфер.

Пятый пункт Зеленский посвятил народовластию.

- Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня громады до уровня президента, - написал Владимир Зеленский.

Украинский лидер не только впервые опубликовал статью в журнале, но и в первый раз дел полноценное интервью российским журналистам.

ИСТОЧНИК KP.RU