2019-12-12T23:17:59+03:00
Политика

В МИД Германии раскритиковали США за угрозы ввести санкции против «Северного потока-2»

Официальное обращение к американским властям опубликовал на сайте ведомства немецкий министр иностранных дел Хейко Маас
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Германии призвали США не вмешиваться в газовые дела ЕвропыВ Германии призвали США не вмешиваться в газовые дела ЕвропыФото: REUTERS
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В немецком МИД призвали США не вмешиваться в европейскую энергетическую политику. Напомнил представителям Белого дома, что США – не является частью Европы, министр иностранных дел ФРГ Хейко Маас. На официальном сайте ведомства появилось обращение министр в связи с тем, что в США объявили о возможных санкциях в отношении проекта «Северный поток-2». Ранее палата представителей Конгресса США одобрила введение санкций, окончательное решение за президентом Дональдом Трампом.

- Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США . Мы отвергаем всяческое внешнее вмешательство и санкции с экстерриториальным эффектом, - публикуют в МИД слова Мааса.

В Германии для того, чтобы участвовать в реализации проекта внесли изменения в европейское газовое законодательство. Госдепартамент США даже после того, как в ФРГ объявили о согласии прокладку газовых труб по своей территории, призвали власти страны отказаться.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил,что "Северный поток" будет запущен несмотря на нападки со стороны США, к которым в России, заявил министр, привыкли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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