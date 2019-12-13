2019-12-13T01:55:55+03:00
В мире

В Турции назвали безответственным шагом резолюцию Сената США о признании геноцида армян

В администрации турецкого президента считают, что это событие может надолго испортить отношения между странами
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Турции отреагировали на решение Сената СШАВ Турции отреагировали на решение Сената СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Турции пригрозили США длительными проблемами в международных отношениях после принятия Сенатом резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Напомним, в четверг 12 декабря сенаторы единогласно проголосовали за документ. На это событие тут же отреагировали в Турции. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в твиттер, что резолюция «не принесет ничего хорошего» отношениям двух стран:

- Она войдет в историю как безответственные и иррациональные действия некоторых членов конгресса США против Турции, которые понесут ответственность за нанесение длительного ущерба отношений между двумя странами.

Алтун считает, что решение сената - попытка повлиять на Турцию, это дело политическое. Он рассказал о предложениях со стороны турков создать международную комиссию для оценки событий 1915 года. По версии представителей Турции жертвами гонений были не только армяне, но и турки. Власти США на предложения союзника по НАТО не отреагировали.

- История и правда не изменятся в результате голосования сенаторов США! - написал Алтун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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