В Турции назвали безответственным шагом резолюцию Сената США о признании геноцида армян
В Турции пригрозили США длительными проблемами в международных отношениях после принятия Сенатом резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Напомним, в четверг 12 декабря сенаторы единогласно проголосовали за документ. На это событие тут же отреагировали в Турции. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в твиттер, что резолюция «не принесет ничего хорошего» отношениям двух стран:
- Она войдет в историю как безответственные и иррациональные действия некоторых членов конгресса США против Турции, которые понесут ответственность за нанесение длительного ущерба отношений между двумя странами.
Алтун считает, что решение сената - попытка повлиять на Турцию, это дело политическое. Он рассказал о предложениях со стороны турков создать международную комиссию для оценки событий 1915 года. По версии представителей Турции жертвами гонений были не только армяне, но и турки. Власти США на предложения союзника по НАТО не отреагировали.
- История и правда не изменятся в результате голосования сенаторов США! - написал Алтун.
ИСТОЧНИК KP.RU