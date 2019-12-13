2019-12-13T02:54:22+03:00
В мире

Зеленский отрицает, что давал интервью российскому телеканалу

Президент Украины объяснил, что после саммита в Париже его задержали журналисты из разных стран
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинский президент говорит, что не давал интервьюУкраинский президент говорит, что не давал интервьюФото: REUTERS
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Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу. Анонсы «первого полноценного интервью» с украинским лидером появились на телеканале «Россия». Однако, сам Зеленский утверждает – просто ответил на вопрос «одной из журналисток» после саммита в Париже 9 декабря.

- Я не давал интервью телеканалу «Россия». Это было в Париже после «нормандской» встречи, было около 1.30 ночи, и одна журналистка меня что-то спросила в коридоре, я ей ответил. Такое вот интервью, - сказал Зеленский в интервью журналистам телеканала «1+1».

Во время итоговой конференции в Париже украинский президент "пригласил" российских журналистов приехать в страну, "походить ножками, посмотреть глазками". На что ему тут же задали вопрос, как это возможно сделать, если представителей российской прессы не пускают на территорию страны. Ответа на этот вопрос Зеленский не дал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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