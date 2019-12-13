В Таиланде родился котенок с двумя головами

СЕГОДНЯ 03:22 2019-12-13T03:24:27+03:00

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Заводчица кошек из Тайланда теперь не знает, как правильно отвечать на вопрос, сколько котят родила ее персидская кошка Сноу. Формально котят трое. Но у одного из них две головы. Малыш оказался самый слабенький и этой троицы. 52-летней хозяйке Чабапрай Нилпет приходится выкармливать обе головы котенка из шприца молоком, поскольку он не в состоянии питаться как его собратья от мамы. Но хозяйка не отчаивается и продолжает ежедневно борьбу за жизнь малыша.

Она рассказала изданию Daily Mail, что сразу поняла, что у ее Сноу родится необычный котенок – когда женщина пришла домой, то увидела кошку, рядом с которой был только один малыш. Других кошка не могла произвести на свет, поэтому Чабапрай отвезла ее к ветеринару. Сноу сделали кесарево сечение. Шансов, что двухголовый малыш выживет, зооврачи практически не давали.

Но хозяйка забрала всех троих котят и их маму домой и начала выхаживать. Необычного малыша она считает своим талисманом удачи, даже имя дала ему необычное, двойное - Ngern и Thong, что означает деньги и золото.

Чтобы малыш выжил, она ежедневно массирует ему грудную клетку, как сказали в ветклинике, кормит по часам молоком и очень надеется, что этот котенок догонит своих собратьев.

- Это четвертый помет моей любимой Сноу, но это был первый раз, когда она родила двуглавого котенка, - сказала женщина.

Она призналась, что любит кошек и занимается и разведением уже 10 лет.

Сайт kp.ru писал, что в Германии родился щенок мятного цвета.

Котенок родился с двумя головами.

ИСТОЧНИК KP.RU