2019-12-13T03:54:12+03:00
В мире

Зеленский ответил на фразу Путина «а у нас в квартире газ»

Президент Украины вспомнил КВНовское прошлое и продолжил стишок
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинский президент продолжил стишокУкраинский президент продолжил стишокФото: REUTERS
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Владимир Зеленский продолжил стих, начатый президентом России Владимиром Путиным во время обсуждения условия газового контракта. Тогда, в Париже 9 декабря Путин пошутил, вспомнив фразу из стихотворения Сергея Михалкова. «А у нас в квартире газ», сказал президент и предложил украинским партнерам скидку в 25 процентов. Это означало бы, что для украинского потребителя стоимость за коммунальную услугу могла бы снизиться до 25 процентов.

Спустя несколько дней, 12 декабря, Владимир Зеленский ответил на фразу про газ. В эфире телеканала «1+1» он продолжил стишок: «А у нас газопровод».

Президент Украины заявил, что уверен - контракт на транзит газа будет подписан до конца года. Хотя он и признал, что стороны пока не могут договориться о сроке, на который контракт будут заключать. Переговоры между сторонами продолжаются. Зеленский заявил, что в основу договора лягут экономические интересы, а не политика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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