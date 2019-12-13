2019-12-13T04:18:01+03:00
В мире

Женщина украла ребенка, потому что побоялась сказать мужу о выкидыше

В роддоме она подружилась с молодой мамой и сбежала из больницы с ее новорожденной дочерью
Юлия САЛЬНИКОВА
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Медики клиники сообщили, что усилят меры безопасностиМедики клиники сообщили, что усилят меры безопасностиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Чтобы не расстраивать мужа, женщина пошла на кражу ребенка. Жительница тайского города Пхангнга была беременна, но у нее сучился выкидыш. Зная, как супруг мечтал о ребенке, она решилась имитировать беременность, а после украсть чужого малыша. Первый этап плана ей удалось реализовать без особых проблем. Как сообщает Mirror, из-за ее полноты муж не заметил изменений в фигуре.

Когда день «родов» настал, она собрала вещи и уехала в больницу, велев супругу ждать ее и дочь дома. В клинике она сумела подружиться с молодой мамой, у которой на днях родилась девочка. Женщина предложила свою помощь – погулять с ребенком, пока роженица отдыхает. Получив согласие, она надела платок на голову, чтобы ее сложно было вычислить, поймала мотоциклиста на дороге и попросила подвезти ее с малышкой.

Позже полицейским мужчина признался, что ему стало жалко молодую маму и ребенка, которые могли долго находиться на жаре, если бы он им отказал.

Когда пара, у которой украл ребенка, обратилась в полицию, похитительницу по камерам наблюдения удалось установить.

- Шривалук была арестована полицией в ту ночь. Она якобы призналась полиции, что украла ребенка, потому что она действительно не хотела рассказывать мужу о выкидыше, поскольку он хотел иметь ребенка, - сообщает издание.

Похожий случай произошел почти 10 лет назад в сочинском роддоме. Новорожденную девочку выкрали прямо из палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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