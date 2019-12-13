Женщины чаще страдают от переутомления на работе, чем мужчины

СЕГОДНЯ 07:24 2019-12-13T07:24:45+03:00

Женщины чаще страдают от синдрома хронической усталости, чем мужчины Фото: Евгения ГУСЕВА

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Эксперты Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья выяснили, как переутомление на работе влияет на состояние здоровья. От чувства усталости больше страдают женщины, чем мужчины. Среди тех, кто ощущает нехватку сил 24 часа в неделю, 50% представительниц слабого пола и 30% - сильного.

Подобные нагрузки не могут не сказаться на состоянии здоровья. Они провоцируют сразу несколько различных болезней.

Проблемы со зрением отмечаются у 67% у женщин, 57% у мужчин, нарушение работы эндокринной системы (56% у женщин, 40% у мужчин), сердечно-сосудистой системы (30% у женщин, 29% у мужчин).

Почти половина объясняет свою усталость слишком напряженной работой, которая требует постоянного зрительного контроля, умственного внимания и большой ответственности. Все это приводит к постоянным эмоциональным перегрузкам.

Исследователи также предложили работникам оценить степень своей усталости на работе по шкале от её отсутствия до сильной. 3% мужчин и 5% женщин признались, что это чувство очень «сильное» и приводит к частым болезням. Они берут больничный без малого почти 25 дней в год.

«Небольшую» усталость испытывают 38% женщин и 45% мужчин, на эту категорию приходится меньше заболеваний и 5,1 день утраты трудоспособности.

Всего в исследовании приняли участие 1,7 тыс. человек, которые представляют профессии с высоким риском профессионального утомления. Среди них оказались врачи, медсёстры, учителя и офисные работники. 400 респондентов прошли медосмотр по определенным заболеваниям, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что ученые нашли новое объяснение синдрому хронической усталости. Оказывается, это проблема, идентичная гипотиреозу.

ИСТОЧНИК KP.RU