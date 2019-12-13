СЕГОДНЯ 07:51 2019-12-13T08:43:30+03:00

"Средиземноморская диета и отказ от жирного": Диетологи рассказали, как подготовить желудок к Новому году Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам специалистов, необходимо заранее попробовать те блюда, которые будут подаваться к праздничному столу

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Российские диетологи рассказали, что отказаться от вредных привычек питания и жирных продуктов — это минимум, что может сделать человек, чтобы подготовить свой желудок к Новому году.

Более того, по словам специалистов, нужно заранее попробовать те блюда, которые будут подаваться к праздничному столу. Такая еда нетипична для обычного рациона человека.

При этом, голодать, чтобы в новогоднюю ночь в желудок вместилось больше вкусностей, тоже не стоит. К празднику стоит быть относительно сытым, по мнению Майры Рау, специалиста по лечению избыточного веса и ожирения.

Также специалист отмечает, что перед Новым годом и в последующие праздничные дни не стоит пропускать привычные приёмы пищи, пишет "РИА-Новости".

- Я бы предложил человеку отказаться от насыщенных жиров, которые откладываются в организме, то есть поменьше сала, побольше селёдки. Она содержит хороший рыбий жир, витамин D, - также заявил диетолог Сергей Обложко.

Он же подчеркнул, что в новогоднюю ночь можно придерживаться средиземноморской диеты: употреблять орехи, рыбу, большое количество зелени, овощи и фрукты.

ИСТОЧНИК KP.RU