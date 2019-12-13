2019-12-13T08:43:30+03:00
Общество

"Средиземноморская диета и отказ от жирного": Диетологи рассказали, как подготовить желудок к Новому году

По словам специалистов, необходимо заранее попробовать те блюда, которые будут подаваться к праздничному столу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
"Средиземноморская диета и отказ от жирного": Диетологи рассказали, как подготовить желудок к Новому году"Средиземноморская диета и отказ от жирного": Диетологи рассказали, как подготовить желудок к Новому годуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Российские диетологи рассказали, что отказаться от вредных привычек питания и жирных продуктов — это минимум, что может сделать человек, чтобы подготовить свой желудок к Новому году.

Более того, по словам специалистов, нужно заранее попробовать те блюда, которые будут подаваться к праздничному столу. Такая еда нетипична для обычного рациона человека.

При этом, голодать, чтобы в новогоднюю ночь в желудок вместилось больше вкусностей, тоже не стоит. К празднику стоит быть относительно сытым, по мнению Майры Рау, специалиста по лечению избыточного веса и ожирения.

Также специалист отмечает, что перед Новым годом и в последующие праздничные дни не стоит пропускать привычные приёмы пищи, пишет "РИА-Новости".

- Я бы предложил человеку отказаться от насыщенных жиров, которые откладываются в организме, то есть поменьше сала, побольше селёдки. Она содержит хороший рыбий жир, витамин D, - также заявил диетолог Сергей Обложко.

Он же подчеркнул, что в новогоднюю ночь можно придерживаться средиземноморской диеты: употреблять орехи, рыбу, большое количество зелени, овощи и фрукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт объяснил, поможет ли рост товарооборота между США и РФ отметить санкции
Пентагон опубликовал в Сети видео первого испытания ранее запрещенной баллистической ракеты
Три человека погибли во время пожара в частном доме в Подмосковье
«Характер не тот»: Мать подозреваемого в убийстве студентки РУДН оправдала сына
"Средиземноморская диета и отказ от жирного": Диетологи рассказали, как подготовить желудок к Новому году
"Давление на Россию бесполезно": В Госдуме прокомментировали решение ЕС о продлении санкций
В России почти 1,5 миллиона должников по алиментам числятся невыездными
Женщины чаще страдают от переутомления на работе, чем мужчины
Названы болезни, которых больше всего боятся россияне
Бывший глава МИД Украины предупредил о возможном переходе украинских земель в зависимость от России
В Ираке протестующие убили подростка и подвесили над площадью
Роберт Дауни-младший провел кастинг животных для нового «Доктора Дуллитла»
На саммите ЕС шесть часов спорили ради «климатической нейтральности»
Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем
В ГА ООН приняли три российские резолюции по демилитаризации космоса
Женщина украла ребенка, потому что побоялась сказать мужу о выкидыше
Зеленский ответил на фразу Путина «а у нас в квартире газ»
После испытаний американцами ракеты генсек ООН призвал страны к новому договору о РСМД
В Таиланде родился котенок с двумя головами
Зеленский отрицает, что давал интервью российскому телеканалу
В Госдуме оценили заявления депутата бундестага о «капитуляции» правительства Германии перед США
Зеленский заявил, что «может изменить и будет менять» Минские соглашения
В Турции назвали безответственным шагом резолюцию Сената США о признании геноцида армян
Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Экзитпол: На выборах в парламент Великобритании лидирует консервативная партия Бориса Джонсона
В Евросоюзе решили продлить санкции против России
«Успокойся, Грета, успокойся»: Трамп позавидовал Тунберг, ставшей человеком года
В США ввели санкции против сына президента Никарагуа