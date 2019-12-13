Эксперт объяснил, поможет ли рост товарооборота между США и РФ отметить санкции

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-13T08:26:48+03:00

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что в желании Дональда Трампа увеличить товарооборот с РФ можно увидеть попытку улучшить отношения между странами.

Но, по мнению специалиста, это сомнительный путь. Стоит торговле наладиться, как новый виток санкций и огромные убытки для бизнеса.

- Поэтому идея о том, что рост торговли может улучшить российско-американские отношения, не кажется правильной. Если к власти придут демократы, то уменьшение российско-американской торговли станет одним из принципиальных направлений их работы, — заявил Брутер в беседе с ФАН.

Тем не менее, политолог объяснил почему вопрос товарооборота обсуждается на таком высоком уровне. Во-первых, Россия пытается стабилизировать отношения с Вашингтоном. Во-вторых, президент США пытается добавить в свою политическую копилку положительные заслуги.

Ранее сообщалось, что 10 декабря Сергей Лавров провел переговоры с американским коллегой Майком Помпео, а потом Дональдом Трампом. По результатам встречи Лавров заявил, что хорошие отношения с Москвой выгодны для американского предпринимательства, «для США в целом и для ситуации в мире».

ИСТОЧНИК KP.RU