2019-12-13T09:50:05+03:00
Общество

В России рекордно подешевел iPhone 11 Pro Max

По словам специалистов, стоимость аппарата упала ниже отметки в 80 тысяч рублей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В России рекордно подешевел iPhone 11 Pro MaxВ России рекордно подешевел iPhone 11 Pro MaxФото: REUTERS
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В России зафиксировали рекордно низкую цену на iPhone 11 Pro Max. Стоимость аппарата упала ниже отметки в 80 тысяч рублей. По словам специалистов, это является наиболее низким показателем с момента выхода устройства.

Таким образом, iPhone 11 Pro Max можно купить за 77 тысяч рублей. Речь идет о базовой модели устройства с 64 ГБ памяти, рассказали в Hi-Tech Mail.ru.

Цена на iPhone 11 Pro с тем же объемом памяти стартует с 72 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что что изначальная цена в 100 тысяч рублей оказалась для российского рынка завышенной.

Напомним, iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max были представлены 10 сентября текущего года. Топовая версия линейки получила тройную камеру.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что после выхода нового iPhone резко упали цены на старые модели. Компания Apple снизила стоимость всех предыдущих моделей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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