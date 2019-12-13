Путин присвоил врио Иркутской области Кобзеву звание генерал-полковника
Официальный указ президента размещен на интернет-портале правовой информации
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Российский лидер Владимир Путин присвоил в пятницу, 13 декабря, специальное звание генерал-полковника внутренней службы врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву.
Напомним, днем ранее президент РФ принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Позже Путин назначал врио главы региона Игоря Кобзева. Ранее он занимал должность заместителя главы МЧС России.
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ИСТОЧНИК KP.RU