2019-12-13T10:40:14+03:00
Общество

В Госдуме предложили сделать защиту диссертации обязательной для аспирантов

При этом она должна соответствовать стандарту работы на соискание степени кандидата наук
Ольга МАТЫС
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Законопроект внесен в Госдуму 13 декабряЗаконопроект внесен в Госдуму 13 декабряФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму 13 декабря, предлагает изменить существующий принцип аттестации на уровне аспирантуры. Планируется ввести для аспирантов обязательную защиту диссертации, которая при этом соответствовала бы не только стандартам образовательной программы, но и стандартам на соискание степени кандидата наук.

В пояснительной записке, опубликованной на сайте нижней палаты парламента, сказано, что возникла необходимость изменений программ аспирантуры: вместо того, чтобы оценивать работу аспирантов с точки зрения освоения программы, теперь планируется оценивать её как в первую очередь научный труд, необходимый в том числе и для соискания степени. По мнению авторов законопроекта, "основной целью обучения по программам аспирантуры исторически является подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук".

Также в документе отмечено, что для обучающихся в аспирантуре будут сохранены все академические права, в том числе - на отсрочку по службе в армии, а также право замены государственной итоговой аттестации по программе обучения на итоговую аттестацию. Это позволяет усилить научную составляющую подготовки к научной деятельности - с последующей защитой диссертации на соискание степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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