2019-12-13T11:53:05+03:00
Звезды

Первое прижизненное издание "Евгения Онегина" продали за 4,6 млн рублей

Роман ушёл с аукциона
Ася КУЗНЕЦОВА
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Роман издавали по одной главе с 1825 по 1832 года по мере их написанияРоман издавали по одной главе с 1825 по 1832 года по мере их написанияФото: кадр из фильма
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Первое прижизненное издание романа Пушкина "Евгений Онегин" продали на аукционе "Литфонда" в Москве за 4,6 млн рублей. Его стартовая цена составляла 4,5 млн рублей.

Роман печатался семь лет по одной главе по мере их написания. Главы издавались с 1825 по 1832 года в семи картонажных переплётах с тройными золотыми обрезами. Тиражи двух первых глав были полностью распроданы к 1829 году, тогда выпустили второе издание. К 1833 году у издателя осталось много не распроданных экземпляров первой и второй глав второго издания и последних глав первого издания. Все они были, вероятно, уничтожены издателем после выпуска полного текста романа.

Проданное издание обладает коллекционной ценностью музейного уровня и является первым прижизненным изданием, сообщает аукционного дома.

Сайт kp.ru писал о лотах на мемориальном аукционе Людмилы Зыкиной. Также на сайте писали о продаже платья принцессы Дианы, в котором она танцевала с Траволтой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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