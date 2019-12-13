Туалет в американском секторе МКС отремонтировали

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-13T12:12:58+03:00

До этого астронавтам приходилось использовать санузел в российской части станции

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Ремонт туалета в американском сегменте Международной космической станции завершился. За последние две недели санузел российского производства в модуле НАСА Tranquillity ломался уже два раза: первый раз американский туалет сигнализировал о неправильно работающих консервантах, а российский - о максимальной загрузке.

Об этом наземным специалистам сообщил командир МКС итальянец Лука Пармитано, Второй раз астронавты вынуждены были делить туалет с нашими космонавтами, пока поломка, по информации РИА Новости не была устранена.

Напомним, что на МКС сейчас находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка и члены американской команды НАСА: Кристина Кук, Джессика Мейр, Эндрю Морган и Лука Пармитано

Ранее к Международной космической станции успешно пристыковался грузовой корабль Dragon Cargo компании "SpaceX", который привез более двух тонн грузов, необходимых для научной деятельности космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU