Туалет в американском секторе МКС отремонтировали
Ремонт туалета в американском сегменте Международной космической станции завершился. За последние две недели санузел российского производства в модуле НАСА Tranquillity ломался уже два раза: первый раз американский туалет сигнализировал о неправильно работающих консервантах, а российский - о максимальной загрузке.
Об этом наземным специалистам сообщил командир МКС итальянец Лука Пармитано, Второй раз астронавты вынуждены были делить туалет с нашими космонавтами, пока поломка, по информации РИА Новости не была устранена.
Напомним, что на МКС сейчас находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка и члены американской команды НАСА: Кристина Кук, Джессика Мейр, Эндрю Морган и Лука Пармитано
Ранее к Международной космической станции успешно пристыковался грузовой корабль Dragon Cargo компании "SpaceX", который привез более двух тонн грузов, необходимых для научной деятельности космонавтов.
ИСТОЧНИК KP.RU