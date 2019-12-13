2019-12-13T12:33:56+03:00
Политика

Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Ракки

В регион завезли несколько тонн продуктов питания
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Российские военные раздали в Сирии гуманитарную помощьРоссийские военные раздали в Сирии гуманитарную помощьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям населенного пункта Кармала, который расположен в 30 километрах от Ракки. Для местных жителей были подготовлены несколько тонн продуктов. Все они подобраны таким образом, чтобы жители могли готовить себе привычные традиционные блюда.

«Этот рацион был составлен специально для мусульманского населения Сирии и с учетом того, что они могут из этих продуктов приготовить блюда, которые обычно едят. Кроме того, все продукты очень долго хранятся, так что мы можем быть уверены, что все это будет использовано»», - цитирует сообщение Минобороны России сайт телеканала «Звезда».

Еще два года назад в этой деревне проживали всего несколько десятков человек, однако сейчас на родину вернулись почти все беженцы. Однако жители все еще сталкиваются с последствиями войны, в регионе катастрофически не хватает продуктов питания. Даже питьевая вода в этой местности в дефиците.

В Центре по примирению враждующих сторон постоянно формируют новые комплекты гуманитарной помощи. Российские военные обещают, что такие гуманитарные акции на севере Сирии будут проводиться регулярно, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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