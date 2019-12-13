2019-12-13T12:55:25+03:00
Звезды

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия

Им стал Дени Вильнёв - автор "Прибытия", "Пленниц" и второго "Бегущего по лезвию"
Ольга МАТЫС
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Режиссер Дени Вильнёв признан лучшим режиссёром десятилетияРежиссер Дени Вильнёв признан лучшим режиссёром десятилетияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дени Вильнёв признан Голливудской ассоциацией кинокритиков режиссёром десятилетия. Об этом сообщили в официальном аккаунте организации в Твиттер. Он сможет получить награду на церемонии 9 января 2020 года.

Режиссёр франкоканадского происхождения за эти десять лет успел снять несколько громких лент, имевших признание как со стороны критиков, так и от рядовых зрителей. Его научно-фантастический боевик "Бегущий по лезвию 2049", являющийся продолжением культовой картины Ридли Скотта, получил два "Оскара" за лучшую операторскую работу и визуальные эффекты и собрал в прокате почти 260 миллионов долларов. Драма Вильнёва "Прибытие" о первом контакте ученого-лингвиста с инопланетными организмами и попытках понять суть человеческой жизни вошла в ранг культовых картин современности.

Эксклюзивное интервью с режиссёром о его фильме "Бегущий по лезвию 2049" можно прочитать на сайте kp.ru.

Бегущий по лезвию 2049 - Русский Трейлер (2017).Официальный русский трейлер фильма Бегущий по лезвию 2049 (2017)

ИСТОЧНИК KP.RU

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