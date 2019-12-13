В Москве горят склады на Варшавском шоссе
В районе Варшавского шоссе в Чертанове горят складские помещения. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. По предварительным данным пресс-службы МЧС, пострадавших нет.
- Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется, - сказано в официальном заявлении министерства.
Пожар начался около станции метро "Пражская" в складском помещении. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Для тушения спасатели решили использовать вертолёты.
Ранее сайт kp.ru писал об открытом возгорании в жилом доме на Бауманской улице и о пожаре в строящемся доме в центре Москвы, который начался с возгорания утеплителя.
Также на сайте писали о крупном пожаре в жилом доме в Подмосковье. Огонь с быстро сгоревшего двухэтажного здания тогда перекинулся на соседний дом.
В Москве у метро Пражская горит склад.Огнем охвачено 200 квадратных метров
ИСТОЧНИК KP.RU