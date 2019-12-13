В Москве горят склады на Варшавском шоссе

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-13T13:04:10+03:00

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В районе Варшавского шоссе в Чертанове горят складские помещения. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. По предварительным данным пресс-службы МЧС, пострадавших нет.

- Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется, - сказано в официальном заявлении министерства.

Пожар начался около станции метро "Пражская" в складском помещении. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Для тушения спасатели решили использовать вертолёты.

Ранее сайт kp.ru писал об открытом возгорании в жилом доме на Бауманской улице и о пожаре в строящемся доме в центре Москвы, который начался с возгорания утеплителя.

Также на сайте писали о крупном пожаре в жилом доме в Подмосковье. Огонь с быстро сгоревшего двухэтажного здания тогда перекинулся на соседний дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749551" frameborder="0"></iframe> В Москве у метро Пражская горит склад.Огнем охвачено 200 квадратных метров

ИСТОЧНИК KP.RU