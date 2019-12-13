СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-13T14:30:41+03:00

Турция и РФ близки к заключению соглашения о новых поставках С-400 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара и Москва также намерены подписать документ о совместном производстве элементов для ЗРС

Изменить размер текста: A A

Руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир рассказал, что Турция и РФ в скором времени заключат соглашение по поставкам дополнительных зенитных ракетных систем С-400.

Также Демир сообщил, что Москва и Анкара планируют подписать документ о совместном производстве элементов для 3PC.

- Переговоры о приобретении Турцией второго полка С-400 достигли досягаемой отметки. Подписание соглашения уже не за горами, - отметила турецкая сторона, сообщает Bloomberg.

Также по словам Демира, после согласования финальных деталей стороны подпишут соглашение касательно совместного производства систем или совместного производства определенных элементов в Турции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в США одобрили санкции против Турции из-за С-400 и операции в Сирии. Ограничения могут затронуть главу Минобороны Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU