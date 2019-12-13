Турция и РФ близки к заключению соглашения о новых поставках С-400
Руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир рассказал, что Турция и РФ в скором времени заключат соглашение по поставкам дополнительных зенитных ракетных систем С-400.
Также Демир сообщил, что Москва и Анкара планируют подписать документ о совместном производстве элементов для 3PC.
- Переговоры о приобретении Турцией второго полка С-400 достигли досягаемой отметки. Подписание соглашения уже не за горами, - отметила турецкая сторона, сообщает Bloomberg.
Также по словам Демира, после согласования финальных деталей стороны подпишут соглашение касательно совместного производства систем или совместного производства определенных элементов в Турции.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в США одобрили санкции против Турции из-за С-400 и операции в Сирии. Ограничения могут затронуть главу Минобороны Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU