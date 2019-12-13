Самое глубокое место на суше нашли в Антарктиде
Калифорнийские ученые установили место самой глубокой точки суши - каньон, скрытый массивом ледника Денмана в восточной части Антарктиды. Величина этого каньона, по данным Science Daily, составляет более трех тысяч метров.
- Мы знаем, сколько льда заполняет каньон, который, по нашим расчетам, находится на высоте 3500 метров ниже уровня моря и является самой глубокой точки на суше, - сообщает профессор Калифорнийского университета Мэтью Морлингем, глава исследовательской группы.
О другой интересной находке в Антарктиде рассказывал сайт kp.ru - в хижине одних из первых исследователей континента был обнаружен мешок столетнего красного лука без единого следа плесени.
ИСТОЧНИК KP.RU