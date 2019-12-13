2019-12-13T14:16:00+03:00
Наука

Самое глубокое место на суше нашли в Антарктиде

Обновленные данные о состоянии земли под толщей антарктических льдов может помочь прогнозировать изменения
Ольга МАТЫС
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Изучение состояния суши под слоями льда может помочь в исследовании последствий глобального потепленияИзучение состояния суши под слоями льда может помочь в исследовании последствий глобального потепленияФото: REUTERS
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Калифорнийские ученые установили место самой глубокой точки суши - каньон, скрытый массивом ледника Денмана в восточной части Антарктиды. Величина этого каньона, по данным Science Daily, составляет более трех тысяч метров.

- Мы знаем, сколько льда заполняет каньон, который, по нашим расчетам, находится на высоте 3500 метров ниже уровня моря и является самой глубокой точки на суше, - сообщает профессор Калифорнийского университета Мэтью Морлингем, глава исследовательской группы.

О другой интересной находке в Антарктиде рассказывал сайт kp.ru - в хижине одних из первых исследователей континента был обнаружен мешок столетнего красного лука без единого следа плесени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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