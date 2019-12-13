Сергей Собянин посетил производственную площадку экотехнопарка «Калуга»

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-13T16:33:03+03:00

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Московский комплекс городского хозяйства завершил строительство первой очереди экотехнопарка «Калуга»: современное экологичное производство будет заниматься сортировкой, переработкой и размещением мусора. Площадку экотехнопарка 13 декабря посетили мэр Москвы Сергей Собянин и зампред правительства РФ Алексей Гордеев. Вместе с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым они осмотрели производственные мощности завода.

Сортировочный комплекс состоит из двух корпусов, больше половины оборудования на нем - отечественного производства. Предприятие сможет перерабатывать до 1 млн тонн мусора в год — это примерно 2-3 тысячи тонн твердых отходов в сутки. При сортировке из мусора будут извлекаться черные и цветные металлы, бумага, стекло, пластик и электронный лом общим объемом до 250 тонн в год.

Как подчеркнул Сергей Собянин, экотехнопарк - одно из самых современных предприятий по переработке мусора на сегодняшний день.

- Мы завершили создание первого этапа экотехнопарка - одного из самых современных в нашей стране, который соответствует всем санитарным и экологическим требованиям, - отметил мэр Москвы. - Создана система мусоропереработки, сортировки, которая позволяет максимально все полезные фракции от бытовых отходов отделять и пускать в дальнейшую переработку.

На производственной площадке построены современные очистные сооружения, а за контроль здесь отвечает круглосуточная система экомониторинга: она в режиме нон-стоп следит за показателями состояния воздуха и земли.

С 1 января 2020 года в Москве заработает система раздельного сбора мусора. На площадке экотехнопарка будут обкатываться самые передовые технологии в сфере сортировки и переработки мусора, которые затем будут внедряться в других регионах России. Это поможет провести модернизацию «мусорной» отрасли в максимально короткие сроки.

- Все эти мероприятия значительно уменьшают объемы захоронения твердых бытовых отходов для их вторичной обработки и создания полезных продуктов, - подчеркнул Сергей Собянин.

По словам Алексея Гордеева, экотехнопарк отвечает всем мировым стандартам в области экологии.

- Здесь налажена система контроля - воздух, земля, вода. Мы здесь присутствуем со специалистами Росприроднадзора, и я подтверждаю: все приборы работают, они соответствуют мировым стандартам, все это будет наблюдаться в режиме онлайн, и в любое время можно проверить состояние объекта, - отметил заместитель председателя правительства РФ.

Коммунальный мусор на предприятии будет перерабатываться в несколько этапов. После того, как из него извлекут все полезные ресурсы — от металлов до бумаги, оставшиеся неутилизируемые отходы будут прокатывать специальным катком. Он выдавит воздух из слоев мусора — благодаря этому отходы практически не будут разлагаться и образовывать свалочный газ. Для изоляции слои будут пересыпать грунтом.

В ближайшие годы в экотехнопарке в Износковском районе Калужской области построят предприятия по переработке вторичного сырья и производства товаров - пластиковых люков, труб, заборов. Кроме того, есть планы организовать здесь производство RDF-топлива. Специальные топливные брикеты делаются из отходов и используются на промышленных предприятиях.