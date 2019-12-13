Геннадий Онищенко объяснил, как победить убыль населения
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, как можно остановить естественную убыть населения России. За 11 месяцев текущего года число жителей сократилось на 259 тысяч 600 человек — настолько количество умерших превысило количество рожденных в указанный период.
Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко признал, что выводы демографов верны.
- Минимизировать тенденцию можно, прежде всего, материальным стимулированием. Помощь в сохранении рабочих мест, финансовой поддержке молодых семей, - отметил Онищенко.
Он призвал не забывать о мужчинах, ведь на них лежит большая нагрузка по обеспечению семей, в которых только появился ребенок.
- То есть, рождение не должно приводить к обеднению семьи. А сегодня это в большинстве случаев так и случается. Есть еще одна важная процедуры – нужно сделать доступной процедуру ЭКО. Это поможет поддержать уровень рождаемости, - комментирует ФАН депутат.
Ранее в Креме прокомментировали, что ситуация с убылью населения "очень неприятная": Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "на минимизацию последствий этой демографической ямы направлен нацпроект".
ИСТОЧНИК KP.RU