Геннадий Онищенко объяснил, как победить убыль населения

СЕГОДНЯ 16:48 2019-12-13T16:48:27+03:00

Естественная убыль населения с начала 2019 года достигла рекордных показателей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 9 месяцев 2019 года в России зафиксировано рекордное сокращение численности жителей

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, как можно остановить естественную убыть населения России. За 11 месяцев текущего года число жителей сократилось на 259 тысяч 600 человек — настолько количество умерших превысило количество рожденных в указанный период.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко признал, что выводы демографов верны.

- Минимизировать тенденцию можно, прежде всего, материальным стимулированием. Помощь в сохранении рабочих мест, финансовой поддержке молодых семей, - отметил Онищенко.

Он призвал не забывать о мужчинах, ведь на них лежит большая нагрузка по обеспечению семей, в которых только появился ребенок.

- То есть, рождение не должно приводить к обеднению семьи. А сегодня это в большинстве случаев так и случается. Есть еще одна важная процедуры – нужно сделать доступной процедуру ЭКО. Это поможет поддержать уровень рождаемости, - комментирует ФАН депутат.

Ранее в Креме прокомментировали, что ситуация с убылью населения "очень неприятная": Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "на минимизацию последствий этой демографической ямы направлен нацпроект".

ИСТОЧНИК KP.RU