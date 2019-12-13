Россия, несмотря на запрет ВАДА, подаст заявку на проведение Кубка мира по регби
Федерация регби России подаст заявку на проведение Кубка мира - 2027, несмотря на вынесенный исполнительным Комитетом Всемирного антидопингового агентства запрет на участие, организацию и подачу заявок на любые международные спортивные мероприятия в течение четырёх лет.
- По поводу заявки на Кубок мира, мы надеемся на то, что [решение WADA] не скажется. Но решение может быть принято любое. У нас есть конкуренты, три заявки уже поданы. Наша задача подать как можно раньше предварительную заявку, мы это сделаем, - передаёт ТАСС слова председателя высшего совета Федерации регби России Игоря Артемьева.
Напомним, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства вынес решение о наказании Россию за то, что она передала измененную базу данных Московской антидопинговой лаборатории.
ИСТОЧНИК KP.RU