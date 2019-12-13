2019-12-13T17:47:31+03:00
Спорт

Россия, несмотря на запрет ВАДА, подаст заявку на проведение Кубка мира по регби

РФ предложит принять чемпионат у себя
Ася КУЗНЕЦОВА
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Федерация регби России подала заявку на проведение Кубка мира-2027.Федерация регби России подала заявку на проведение Кубка мира-2027.Фото: Александр РАЙКО
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Федерация регби России подаст заявку на проведение Кубка мира - 2027, несмотря на вынесенный исполнительным Комитетом Всемирного антидопингового агентства запрет на участие, организацию и подачу заявок на любые международные спортивные мероприятия в течение четырёх лет.

- По поводу заявки на Кубок мира, мы надеемся на то, что [решение WADA] не скажется. Но решение может быть принято любое. У нас есть конкуренты, три заявки уже поданы. Наша задача подать как можно раньше предварительную заявку, мы это сделаем, - передаёт ТАСС слова председателя высшего совета Федерации регби России Игоря Артемьева.

Напомним, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства вынес решение о наказании Россию за то, что она передала измененную базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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