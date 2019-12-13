Руководители ведущих СМИ обсудили медиа-тренды на Russian Internet Week

СЕГОДНЯ 19:05 2019-12-13T19:27:19+03:00

Замглавреда ИД «Московский комсомолец» Екатерина Деева, первый заместитель главреда ИД «Комсомольская правда» Олеся Носова и гендиректор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков. Фото: «Медиа в современном обществе»

Презентация кластера "Медиа и технологии" собрала в одной студии представителей нескольких издательских домов

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В рамках Недели российского интернета - Russian Internet Week - состоялась презентация обновлённого кластера "Медиа и технологии" Российской ассоциации электронных коммуникаций.

В пятницу, 13 декабря, топ-менеджеры ведущих российских СМИ обсудили медиа-тренды с председателями объединения Надеждой Арабкиной и Вазгеном Аскаряном.

Первый заместитель главного редактора Издательского дома "Комсомольская правда" Олеся Носова также приняла участие во встрече. Она наглядно продемонстрировала, как новость о первом полете человека в космос распространилась бы в современном цифровом формате.

Первый заместитель главного редактора ИД «Комсомольская правда» Олеся Носова и гендиректор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков. Фото: «Медиа в современном обществе»

А генеральный директор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков высказался на актуальную тему перехода от бумажных СМИ к электронным, выступив за сохранение контента в обоих вариантах.

Заместитель главного редактора ИД "Московский комсомолец" Екатерина Деева поддержала обсуждение этого вопроса и поделилась столетним опытом создания газеты. Также она предположила, что будет представлять из себя журналистика в будущем.

Вазген Аскарян и Надежда Арабкина. Фото: «Медиа в современном обществе»

Еще одним гостем презентации стал директор по развитию медиа "Rambler group" Владимир Тодоров. Он сделал акцент на необходимости поиска новых каналов дистрибуции контента. Эти и многие другие вопросы еще будет обсуждаться на собраниях кластера "Медиа и технологии" ассоциации электронных коммуникаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU