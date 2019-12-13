Николай Патрушев: “О таких инвестициях мы и не мечтали”

СЕГОДНЯ 19:05 2019-12-13T19:04:59+03:00

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Открывая сегодня заседание Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, Николай Патрушев отметил шесть приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, которые сейчас реализуются в регионе.

В этом году на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате начато создание нового высокотехнологического производства мешочной бумаги и товарной целлюлозы. Объём инвестиций составит более 55 млрд рублей.

“Ранее о таких инвестициях мы и не мечтали”, - отметил Секретарь Совбеза.

“Достижения в экономике республики позволили увеличить собственные доходы бюджета, что создаёт дополнительные возможности для реализации социальных проектов”,- подчеркнул Николай Патрушев.

Он отметил, что это даёт хороший импульс развитию инфраструктуры в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта. Так, в Карелии в этом году было построено 6 новых спортивных объектов, открыто училище Олимпийского резерва. В текущем году введено в эксплуатацию 17 новых ФАПов и два детских сада в Петрозаводске, открыты новый кинозал в посёлке Муезерский и модельная библиотека последнего поколения в посёлке Янишполя.

В то же время, отметил Николай Патрушев, времени до 100-летнего юбилея Карелии осталось немного, ещё есть проблемы с несоблюдением сроков реализации ряда важных объектов. И связаны они, в первую очередь, с низким качеством и несвоевременной подготовкой проектной документации.

Об этой же проблеме говорил в своём выступлении и Глава Карелии Артур Парфенчиков. Он отметил, что зачастую необходимые республике объекты отсутствуют в реестре проектной документации повторного использования. Это ведет к необходимости разработки индивидуальных проектных решений и, как следствие, увеличению сроков.