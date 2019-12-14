2019-12-14T10:02:36+03:00
Политика

ЛНР требует от Киева согласования изменений украинской конституции

По словам председателя народной республики вносимые Зеленским поправки не имеют никакого отношения к Минским соглашениям
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЛНР требует от Украины согласования изменений украинской конституцииЛНР требует от Украины согласования изменений украинской конституцииФото: REUTERS
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Все изменения в конституцию Украины в части децентрализации не могут вноситься без согласования с Луганской и Донецкой народными республиками, поскольку они касаются особого статуса Донбасса. Такое заявление сделал председатель Народного Совета Луганской народной республики (ЛНР) Денис Мирошниченко и потребовал обсудить эти поправки на ближайшем заседании контактной группы в Минске, которое состоится 18 декабря.

- Мы не признаем никаких "децентрализаций", принятых без согласования с ЛНР И ДНР, - передает слова глава ЛНР Луганскинформцентр.

По словам Мирошниченко, вносимые в украинскую конституцию изменения не «имеют никакого отношения к выполнению минских соглашений и решений, зафиксированных в рамках последней встречи лидеров "нормандской четверки".

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду поправки в конституцию о децентрализации власти, которую украинский лидер предлагает вместо особого статуса Донбассу. Однако именно об особом статусе лидеры «четверки» договорились на саммите 9 декабря в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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