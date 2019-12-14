ЛНР требует от Киева согласования изменений украинской конституции
Все изменения в конституцию Украины в части децентрализации не могут вноситься без согласования с Луганской и Донецкой народными республиками, поскольку они касаются особого статуса Донбасса. Такое заявление сделал председатель Народного Совета Луганской народной республики (ЛНР) Денис Мирошниченко и потребовал обсудить эти поправки на ближайшем заседании контактной группы в Минске, которое состоится 18 декабря.
- Мы не признаем никаких "децентрализаций", принятых без согласования с ЛНР И ДНР, - передает слова глава ЛНР Луганскинформцентр.
По словам Мирошниченко, вносимые в украинскую конституцию изменения не «имеют никакого отношения к выполнению минских соглашений и решений, зафиксированных в рамках последней встречи лидеров "нормандской четверки".
Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду поправки в конституцию о децентрализации власти, которую украинский лидер предлагает вместо особого статуса Донбассу. Однако именно об особом статусе лидеры «четверки» договорились на саммите 9 декабря в Париже.
ИСТОЧНИК KP.RU
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