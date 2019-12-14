2019-12-14T10:25:50+03:00
Общество

Треть жителей России являются курильщиками

Каждый десятый человек с пагубной привычкой приобретает как обычные, так и электронные сигареты
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Каждый десятый курильщик приобретает как обычные, так и электронные сигаретыКаждый десятый курильщик приобретает как обычные, так и электронные сигаретыФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Почти треть жителей России (около 30%) являются курильщиками. Об этом говорит исследование Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково».

«Это большие цифры. Распространенность курения табака в России существенно выше, чем в других странах, что требует принятия адекватных мер», - передает ТАСС слова директора центра Наталья Комарова.

Большинство из тех, кто регулярно употребляют никотиносодержащую продукцию предпочитают сигареты с фильтром (97%), при этом часть курят как обычные, так и электронные сигареты (11-12%). Только вейпы, кальяны и сигареты без фильтра курят 8% россиян.

Как выяснило исследование к 20 годам обычные сигареты пробовали около 59% опрошенных, а электронные - 33%. Большая часть курильщиков в России – мужчины, которые начали курить в возрасте от 15 до 20 лет. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет.

Напомним, ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел аналогичный опрос и пришел к похожим выводам. По его данным, в стране 33% курильщиков, большинство из которых предпочитают сигареты (95%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин внес в Госдуму закопроект о звании «Город трудовой доблести»
Треть жителей России являются курильщиками
ЛНР требует от Киева согласования изменений украинской конституции
Четверть российских школ запретили сотовые в классах
В Мексике нашли мешки с телами четырех похищенных полицейских
Гидромедцентр пообещал «совсем не зимнюю» погоду в европейской России
Подозреваемого в заказе убийства Шеремета арестовали на два месяца
Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора алкоголя
«Гавкайте в другом месте»: украинского политолога выгнали из шоу «60 минут»
Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о кредите на 500 миллионов долларов
Эксперты рассказали, какие продукты вызывают бессонницу
Очки Джона Леннона продали за 180 тысяч долларов
Пушков рассказал о "мрачном сценарии" для Европы
Ученые выяснили, какова продолжительность жизни человека
Украина надеется на остановку "Северного потока-2" из-за американских санкций
Песков прокомментировал "разговор на повышенных тонах" в Париже
Украина внесет изменения о децентрализации на всей территории страны в конституцию
Колин Ферт расстался со своей женой
Полански заявил, что Вайнштейн испортил ему репутацию
Загитова не покинет сборную России по фигурному катанию
В Грузии подсчитали убытки из-за отмены авиасообщения с Россией