Треть жителей России являются курильщиками

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-14T10:25:50+03:00

Каждый десятый курильщик приобретает как обычные, так и электронные сигареты Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждый десятый человек с пагубной привычкой приобретает как обычные, так и электронные сигареты

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Почти треть жителей России (около 30%) являются курильщиками. Об этом говорит исследование Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково».

«Это большие цифры. Распространенность курения табака в России существенно выше, чем в других странах, что требует принятия адекватных мер», - передает ТАСС слова директора центра Наталья Комарова.

Большинство из тех, кто регулярно употребляют никотиносодержащую продукцию предпочитают сигареты с фильтром (97%), при этом часть курят как обычные, так и электронные сигареты (11-12%). Только вейпы, кальяны и сигареты без фильтра курят 8% россиян.

Как выяснило исследование к 20 годам обычные сигареты пробовали около 59% опрошенных, а электронные - 33%. Большая часть курильщиков в России – мужчины, которые начали курить в возрасте от 15 до 20 лет. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет.

Напомним, ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел аналогичный опрос и пришел к похожим выводам. По его данным, в стране 33% курильщиков, большинство из которых предпочитают сигареты (95%).

ИСТОЧНИК KP.RU