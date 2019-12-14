2019-12-14T11:10:34+03:00
Общество

В Москве и области объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности

Причиной тому стал сильный ветер
Ася КУЗНЕЦОВА
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"Жёлтый" уровень погодной опасности действителен в Москве до утра воскресенья"Жёлтый" уровень погодной опасности действителен в Москве до утра воскресеньяФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Для Москвы и Подмосковья Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности до утра воскресенья из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных явлений, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

- Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна, - отмечается в сообщении службы.

Соответствующее предупреждение будет действовать до 08.00 15 декабря для Москвы и до утра понедельника для Подмосковья.

Ранее сайт kp.ru писал о прогнозах Романа Вильфанда, и.о. главы российского Гидрометцентра, которые предрекали России "еврозиму" со слабыми осадками и без морозов. Также Вильфанд прогнозировал "пятнистые" осадки для всей России в течение декабря.

2019 год стал самым тёплым для России в истории инструментальных метеонаблюдений и имеет шансы на температурный рекорд для всей планеты. Пока самым тёплым годом для Земли стал 2016.

ИСТОЧНИК KP.RU

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