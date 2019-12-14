2019-12-14T12:20:34+03:00
Происшествия

При умышленном поджоге дома в Тайване погибли семь человек

В момент происшествия в здании находились 46 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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При умышленном поджоге дома в Тайване погибли семь человекПри умышленном поджоге дома в Тайване погибли семь человекФото: Кадр видео
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В субботу, 14 декабря, в результате поджога жилого дома в Тайване семь человек погибли, еще двое пострадали.

Как сообщает агентство «Синьхуа», в городе Тайанане на юге китайского острова Тайвань 21-летнего мужчины, который поджег две пятилитровые канистры с бензином в жилом доме, добровольно сдался властям.

По данным правоохранительных органов, пожар возник в 01:20 по местному времени (20:20 мск времени пятницы, 13 декабря). Пожарные ликвидировали возгорание через два часа.

В момент происшествия в доме находились 46 человек, из которых 37 удалось эвакуировать. Пострадавшие были госпитализированы.

На данный момент ведется следствие и устанавливаются все подробности произошедшего.

Напомним, в октябре при обрушении арочного моста в тайваньской провинции Илань погибли пять человек, как минимум десять пострадали.

Семь человек погибли из-за умышленного поджога дома на Тайване.

ИСТОЧНИК KP.RU

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