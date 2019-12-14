При умышленном поджоге дома в Тайване погибли семь человек
В субботу, 14 декабря, в результате поджога жилого дома в Тайване семь человек погибли, еще двое пострадали.
Как сообщает агентство «Синьхуа», в городе Тайанане на юге китайского острова Тайвань 21-летнего мужчины, который поджег две пятилитровые канистры с бензином в жилом доме, добровольно сдался властям.
По данным правоохранительных органов, пожар возник в 01:20 по местному времени (20:20 мск времени пятницы, 13 декабря). Пожарные ликвидировали возгорание через два часа.
В момент происшествия в доме находились 46 человек, из которых 37 удалось эвакуировать. Пострадавшие были госпитализированы.
На данный момент ведется следствие и устанавливаются все подробности произошедшего.
Напомним, в октябре при обрушении арочного моста в тайваньской провинции Илань погибли пять человек, как минимум десять пострадали.
Семь человек погибли из-за умышленного поджога дома на Тайване.
ИСТОЧНИК KP.RU