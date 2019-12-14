2019-12-14T12:32:30+03:00
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Мастерство киргизского ак-калпака включили в список наследия ЮНЕСКО

Навыки изготовления национального мужского головного убора вошли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мастерство киргизского ак-калпака включили в список культурного наследия ЮНЕСКО. Фото: сайт ЮНЕСКОМастерство киргизского ак-калпака включили в список культурного наследия ЮНЕСКО. Фото: сайт ЮНЕСКО
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Традиционные знания и навыки в изготовлении и ношении киргизского национального мужского головного убора ак-калпака включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Такое решение принято на 14-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которая проходила 9 по 12 декабря в колумбийском городе Боготе.

«Форма головного убора напоминает снежную вершину, стороны которой представляют четыре стихии, а линии окантовки символизируют жизнь», - сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Отмечается, что традиционный убор представляет четыре элемента: воздух, вода, огонь и земля, а четыре линии на ак-калпаке символизируют жизнь, узор - семейное древо, а кисточки наверху - потомство и память предков. «Ак-калпак объединяет разные кыргызские племена и общины и делает кыргызстанцев узнаваемыми для других этнических групп», - говорится в решении комитета.

Напомним, на 14-й сессии внес в список нематериального культурного наследия «Юрьевский хоровод» - весенний обряд деревни Погост Житковичского района Гомельской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мастерство киргизского ак-калпака включили в список наследия ЮНЕСКО
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