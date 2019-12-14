СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-14T12:53:42+03:00

UFC огласило дату самого ожидаемого боя между Фергюсоном и Нурмагомедовым

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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон встретится с дагестанским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым 18 апреля 2020 года в октагоне в Нью-Йорке. Дату боя объявила UFC.

Напомним, что именно Фергюсон считается единственным бойцом в лёгком весе, который может составить конкуренцию Нурмагомедову и побороться с ним за звание чемпиона.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, американский спортсмен ни раз давал понять о готовности сразиться с дагестанским чемпионом в поединке за титул, но когда дело доходило до конкретных условий, представители Фергюсона оставались недовольны предложением.

Так еще 30 ноября агенты американца не пошли на переговоры по поводу условий контракта. В то время как Нурмагомедов уже поставил подпись под соглашением о бое в Бруклине 18 апреля.

За свою карьеру 35-летний американский боец провел 28 боев, в 25 из которых он победил. На счету дагестанского чемпиона также 28 поединков, но он одержал победу во всех.

ИСТОЧНИК KP.RU