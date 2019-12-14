2019-12-14T15:03:11+03:00
Звезды

Союзмультфильм выпустил продолжение "Умки"

Первая серия о приключениях медвежонка вышла полвека назад
Ася КУЗНЕЦОВА
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"Союзмультфильм" выпустит финальную часть трилогии о белом медвежонке "Умка". Фото: кадр из мультфильма"Союзмультфильм" выпустит финальную часть трилогии о белом медвежонке "Умка". Фото: кадр из мультфильма
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14 декабря на киностудии "Союзмультфильм" состоялась премьера третьей части мультфильма "Умка". Продолжение истории создали к полувековому юбилею с даты выпуска первой серии.

Замминистра культуры Павел Степанов рассказал, что студия с тревогой и надеждой ожидает реакцию зрителей.

- Конечно, "Союзмультфильм" развивает и новые линейки, персонажи. Но и "Умку", я думаю, мы тоже не забудем, будем его любить и развивать, - передаёт слова замминистра РИА Новости.

Он также рассказал, что министерство культуры поддерживает такие хорошие начинания "Союзмультфильма".

Генеральный директор "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что новая часть мультфильма получилась такой же трогательной, такой же милой и "передаёт все те же ценности, которые закладывались в "Умку" его создателями 50 лет назад".

Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев подчеркнул, что мультфильм важен для самой студии и что "Умка" рассказывает не только о медведях и экологическом мышлении, но что это фильм про семью.

Ранее сайт kp.ru писал о планах "Союзмультфильма" на выпуск продолжения дилогии об Умке. Новая часть будет доступна на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" с 23 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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